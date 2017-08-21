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ЭКОНОМИКА РБ
РЕСПУБЛИКАНСКОМУ ЦЕНТРУ МЕДТЕХНОЛОГИЙ ВЫДЕЛЯТ 125 МЛН ДОЛЛАРОВ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
11:18 22.08.2017
Александр Лукашенко 21 августа подписал распоряжение № 135рп, направленное на реализацию соглашения о займе между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, распоряжение предусматривает предоставление средств займа на сумму $125 млн Республиканскому научно-практическому центру медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения (организация, ответственная за реализацию соглашения), а также освобождение этого учреждения от платы за пользование средствами.
Соглашение о займе между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития было подписано 25 ноября 2016 года и ратифицировано 10 апреля 2017 года. Документом предусматривается реализация проекта «Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь» (период исполнения по 31 мая 2022 года). Им планируется создание централизованной интегрированной информационной системы здравоохранения, разработка и внедрение системы поддержки клинических решений на основе информационных технологий, в том числе проведение соответствующего обучения, закупка необходимого программного и аппаратного обеспечения.
Предусматривается также строительство республиканского симуляционного центра (центр подготовки и переподготовки врачей), включая биолабораторию, а также ремонт лабораторий по отработке навыков в 21 медицинском учреждении. Кроме того, планируется реконструкция отделения интенсивной неонатальной помощи в Республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя».
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