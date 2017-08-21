За январь-июнь 2017 года экспорт организаций концерна «Беллегпром» составил 258,1 млн долларов США, или 107,3% к соответствующему периоду 2016 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, в том числе экспорт продукции собственного производства – 203,6 млн долларов США, или 100,4%; импорт товаров – 178,1 млн долларов США, или 97,3%. Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительное в сумме 79,9 млн долларов США.

Удельный вес экспорта в общем объеме производства составил 50,4%, в том числе в страны СНГ — 86,6% (в Россию – 76%, в дальнее зарубежье – 13,4%).

Экспорт предприятий концерна по давальческим заказам составил 54,5 млн долларов США, или 144,7% к аналогичному периоду 2016 года.

Удельный вес поставок РУПТП «Оршанский льнокомбинат» и ОАО «Витебские ковры в общем объеме экспорта на новые перспективные рынки подведомственных предприятий концерна составил 72% и 17% соответственно.