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ЭКОНОМИКА РБ


СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИКИ «АМКОДОР» ОТКРЫЛСЯ В ТОМСКЕ
10:26 22.08.2017

Сервисный центр техники «АМКОДОР» открылся в Томске (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», сервисный центр будет оказывать услуги по обслуживанию, гарантийному и постгарантийному ремонту машин «АМКОДОР». Здесь будет расположен склад запчастей на всю линейку техники, цех по ремонту агрегатов, а также мобильный офис и сервисные автомобили для устранения неисправностей по месту эксплуатации машин.

Генеральный директор ООО «АМКОДОР-Росмаш» Александр Гаравский отметил, что открытие такого центра в Томске позволит максимально быстро обслуживать специальную технику и обеспечивать высокий коэффициент ее технической готовности, что снизит эксплуатационные расходы.

Заместитель начальника департамента лесного хозяйства Томской области Роман Смалев подчеркнул, что сервисный центр «АМКОДОР» позволит малым лесозаготовительным предприятиям региона увеличить заготовку древесины за счет приобретения более бюджетной спецтехники и получать при этом квалифицированную помощь и своевременную поставку необходимых запчастей.
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