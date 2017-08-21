В январе-июле 2017 г. организациями всех форм собственности построено 24,5 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 2095,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 700 тыс. квадратных метров общей площади, или 33,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 311,1 тыс. квадратных метров, в многоквартирных жилых домах в городах – 389,6 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 590 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 28,2% от общего ввода по республике.