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ЭКОНОМИКА РБ
В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ ПОСТРОЕНО 311,1 ТЫС. КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ - БЕЛСТАТ
10:20 22.08.2017
В январе-июле 2017 г. организациями всех форм собственности построено 24,5 тыс. новых квартир.
Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 2095,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 700 тыс. квадратных метров общей площади, или 33,4% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 311,1 тыс. квадратных метров, в многоквартирных жилых домах в городах – 389,6 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 590 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 28,2% от общего ввода по республике.
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