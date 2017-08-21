ЭКОНОМИКА РБ

МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ИЗМЕНИТ УСЛОВИЯ ТАРИФОВ «ЙО1200» И XS

10:07 22.08.2017 Мобильный оператор Life:) с 31 августа изменит условия тарифов «йо1200» и XS. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в «йо1200» будут добавляны минуты на другие сети. Теперь в ежедневном пакете услуг будет не 5 включенных минут, а 7. Цена за тариф станет 0,38 руб./сутки. В XS добавятся 100 МБ. Цена за тариф станет 3,9 руб./мес.