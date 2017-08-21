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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ МИНСКА ЗАВЕРШИЛИ УБОРКУ ЗЕРНА
09:33 22.08.2017
Уборку зерна завершили 16 из 29 сельхозпредприятий и организаций Минска, сообщил начальник отдела сельского хозяйства Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Алексей Позняк.
«На сегодня хозяйства убрали 96,8 % полей и получили 127 059 т зерна. Урожайность составила 38,5 ц/га», - уточнил А. Позняк, которого цитирует агентство «Минск-Новости».
Кроме того, начался сев озимого рапса. Уже засеяно 1830 га (32%) площадей, отведенных под эту культуру.
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