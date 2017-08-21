ЭКОНОМИКА РБ

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ МИНСКА ЗАВЕРШИЛИ УБОРКУ ЗЕРНА

09:33 22.08.2017 Уборку зерна завершили 16 из 29 сельхозпредприятий и организаций Минска, сообщил начальник отдела сельского хозяйства Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Алексей Позняк. «На сегодня хозяйства убрали 96,8 % полей и получили 127 059 т зерна. Урожайность составила 38,5 ц/га», - уточнил А. Позняк, которого цитирует агентство «Минск-Новости». Кроме того, начался сев озимого рапса. Уже засеяно 1830 га (32%) площадей, отведенных под эту культуру.