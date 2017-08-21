ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛЛЕГПРОМА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ УВЕЛИЧИЛИ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ НА 12%
09:15 22.08.2017

Организации, входящие в состав концерна «Беллегпром», за январь-июнь 2017 года произвели продукцию на сумму 969,8 млн рублей, или 112,3% к соответствующему периоду прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, индекс промышленного производства (ИПП) по итогам полугодия составил 107,6%. Наблюдается рост объема производства продукции в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: по тканям на 9,5%, по коврам и ковровым изделиям – на 21,6%, по трикотажным изделиям — на 3,2%, по чулочно-носочным изделиям – на 11,2%, по корсетным изделиям – на 31,3%, по обуви – на 8,5%.

По предварительным данным себестоимость производимой продукции за январь-июнь 2017 года снизилась в целом по концерну на 1,6%. Материальные затраты снижены на 2%, затраты на энергоресурсы по сравнению с 2016 годом снижены на 16,9%. В связи с проведением модернизации и вводом в эксплуатацию нового дорогостоящего оборудования, амортизационные отчисления увеличены на 2,9%.

По итогам работы за январь-июнь 2017 года в 33 организациях отрасли были созданы рабочие места за счет: расширения фирменной торговли – 306 человек; расширения производства – 249 человек.

За январь-июнь 2017 года численность работников, переведенных на дополнительно введенные рабочие места, составила 555 человек, в том числе за июнь текущего года – 84 человека

Организациями концерна «Беллегпром» за первое полугодие 2017 года освоено 29,1 млн рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых условиях составило 36,3% к уровню 2016 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.08.2017
валюта курс
EUR 2.2699
USD 1.9339
RUB 3.2696
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2699 -0.0064
USD 1.9339 -0.0044
RUB 3.2696 +0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2750 2.2750
USD 1.9300 1.9340
RUB 3.2600 3.2650
подробнее

Конвертация в банках
на 22.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1810
EUR/RUB 69.4011 69.9500
USD/RUB 58.8500 59.3014
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте