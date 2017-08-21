Организации, входящие в состав концерна «Беллегпром», за январь-июнь 2017 года произвели продукцию на сумму 969,8 млн рублей, или 112,3% к соответствующему периоду прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, индекс промышленного производства (ИПП) по итогам полугодия составил 107,6%. Наблюдается рост объема производства продукции в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: по тканям на 9,5%, по коврам и ковровым изделиям – на 21,6%, по трикотажным изделиям — на 3,2%, по чулочно-носочным изделиям – на 11,2%, по корсетным изделиям – на 31,3%, по обуви – на 8,5%.

По предварительным данным себестоимость производимой продукции за январь-июнь 2017 года снизилась в целом по концерну на 1,6%. Материальные затраты снижены на 2%, затраты на энергоресурсы по сравнению с 2016 годом снижены на 16,9%. В связи с проведением модернизации и вводом в эксплуатацию нового дорогостоящего оборудования, амортизационные отчисления увеличены на 2,9%.

По итогам работы за январь-июнь 2017 года в 33 организациях отрасли были созданы рабочие места за счет: расширения фирменной торговли – 306 человек; расширения производства – 249 человек.

За январь-июнь 2017 года численность работников, переведенных на дополнительно введенные рабочие места, составила 555 человек, в том числе за июнь текущего года – 84 человека

Организациями концерна «Беллегпром» за первое полугодие 2017 года освоено 29,1 млн рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых условиях составило 36,3% к уровню 2016 года.