В Гродно начали производить тротуарную плитку из мусора, сообщает «Гродненская правда».

Опытную партию продукции получили на Гродненском мусоросортировочном заводе: планируется, что новая линия по производству полимерно-песчаных изделий будет задействована круглосуточно.

Аккуратный пятачок для демонстрации результата уже выложили на территории предприятия: на вид его сложно отличить от привычной глазу цементной плитки – одинаковые форма, цвет, размер. Разница лишь только в том, что полимерная продукция не подвержена изменениям при сильном морозе, устойчива к деформациям и сделана из обычного мусора.

Как рассказал директор предприятия Вячеслав Андреевский, с вводом в эксплуатацию мусоросортировочного завода под Гродно на предприятии начали образовываться запасы полимеров, которые не пригодны к отправке на вторичную переработку. Речь идет об использованных пищевых пакетиках, контейнерах из-под яиц и другой упаковке, прямая дорога которым была гарантирована лишь на полигон ТБО для дальнейшего захоронения. Таких отходов за три месяца работы предприятия накопилось порядка 70 тонн.

«Мы решили, что необходимо более рационально использовать эту упаковку. Для этого закупили специальную линию по производству полимерно-песчаных изделий», - объяснил собеседник.

Линия очень простая: она состоит из дробилки, которая превращает отходы в мелкую полимерную фракцию. В дальнейшем ее смешивают с просеянным песком в соотношении 80 кг песка к 40 кг полимера и в плавильном отсеке нагревают смесь до температуры от 200 до 240 градусов, добавляют краситель, а затем масса отправляется на формовочный пресс. Пока рисунок на плитке один – с аккуратными геометрическими линиями, но в перспективе здесь начнут выпускать продукцию с рисунком в форме булыжника, песчаника и рваного камня.

Кроме того, заказали формы для производства плитки, пригодной для облицовки фасадов зданий и укладки на зеленые зоны. Последние, к слову, имеют форму решетки и выстилаются прямо на газоны для того, чтобы автомобили могли парковаться на «зеленке», не повреждая ее.

По мнению генерального директора Гродненского городского ЖКХ Андрея Хмеля, полимерная плитка как нельзя кстати подходит для укладки на городских контейнерных площадках с двумя целями: во-первых, она не подвержена обледенению, прочна и долговечна, а во-вторых, горожане смогут воочию убедиться в актуальности темы раздельного сбора мусора, когда обычные отходы превращаются в полезную для города продукцию.