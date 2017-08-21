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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ПОТРЕБИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ ЗАДОЛЖАЛИ ЗА ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГИЮ ПОЧТИ 896 МЛН РУБЛЕЙ
18:42 21.08.2017

За январь-июль 2017 г. потребителям республики отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 4778,5 млн руб., уровень оплаты составил 99,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, задолженность потребителей за поставленную им энергию по состоянию на 1 августа 2017 г. составила 895,9 млн руб.

Ряд организаций не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии. Уровень оплаты составил: по организациям Минстройархитектуры – 98,4%, Минсельхозпрода – 97,3%, концернов «Беллегпром» – 98,4% и «Белгоспищепром» – 99,3%, Белкоопсоюза – 99,4%, Управления делами президента – 98,4% и Национальной академии наук Беларуси – 99,2%.

Организациями коммунальной формы собственности за 7 месяцев 2017 года 100-процентный уровень оплаты за отпущенную энергию обеспечен только по Минску. По Брестской области уровень оплаты составил 99%, по Витебской области – 91,7%, по Гомельской области – 90,2%, по Гродненской области – 97,1%, по Минской области – 83,9%, по Могилевской области – 95,2%.

В январе-июле 2017 г. 81,9% граждан не превысили «льготные» объемы электропотребления, установленные постановлением Совета министров Беларуси №571 от 12.06.2014 (всю потребленную электроэнергию оплачивали по субсидируемым государством тарифам), в том числе:

86,5% граждан, проживающих в жилых домах (квартирах), оборудованных электроплитами;

78,1% граждан, проживающих в домах (квартирах), не оборудованных электроплитами;

94,9% граждан, проживающих в домах (квартирах), в которых отсутствуют централизованное газоснабжение, горячее водоснабжение и электроплиты.

В июле 2017 г. потребителям республики отпущено электрической и тепловой энергии на сумму 601 млн руб., уровень оплаты составил 106,7%.

Не обеспечили полную оплату отпущенной им энергии организации Минстройархитектуры (97,9%), Минсельхозпрода (90,5%), концернов «Беллегпром» (98%) и «Белгоспищепром» (96%), Белкоопсоюза (99,9%).

Организациями коммунальной формы собственности за июль 2017 г. 100-процентный уровень оплаты за отпущенную энергию обеспечен только по Минску. По Брестской области уровень оплаты составил 95,3%, по Витебской области – 90,2%, по Гомельской области – 87,4%, Гродненской области – 97,8%, по Минской области – 82,8%, по Могилевской области – 97,4%.
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