ЭКОНОМИКА РБ

МВД ПРОВЕДЕТ 22 АВГУСТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ И ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ

18:36 21.08.2017 Заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД – начальник управления внешней трудовой миграции, беженцев и убежища Александр Татура проведет 22 августа прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве внутренних дел, вопросы, касающиеся внешней трудовой и вынужденной миграции (предоставления статуса беженца, дополнительной защиты), можно будет задать с 11.00 до 12.00 по телефону (8-017) 218-55-30.