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ЭКОНОМИКА РБ
МВД ПРОВЕДЕТ 22 АВГУСТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ И ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ
18:36 21.08.2017
Заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД – начальник управления внешней трудовой миграции, беженцев и убежища Александр Татура проведет 22 августа прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве внутренних дел, вопросы, касающиеся внешней трудовой и вынужденной миграции (предоставления статуса беженца, дополнительной защиты), можно будет задать с 11.00 до 12.00 по телефону (8-017) 218-55-30.
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