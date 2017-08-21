ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОМПЛЕКС ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ШАМПИНЬОНОВ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ В ЩУЧИНСКОМ РАЙОНЕ
18:15 21.08.2017

В Щучинском районе планируют построить комплекс по выращиванию шампиньонов, пишет «Гродненская правда».

Предприятие появится в районе деревни Давлюдовщина на участке свободной экономической зоны «Гродноинвест». Здесь собираются построить цех по выращиванию шампиньонов площадью около 7 тыс. кв. м, котельную на природном газу. Инвестор также выполнит реконструкцию участка асфальтной автодороги вблизи будущей фабрики.

На предприятии в год планируется производить 2,2 тыс. тонн грибов. К реализации проекта приступят уже в августе, а до 30 июня 2019 года, как предусмотрено в проекте инвестиционного договора, фабрика должна заработать. Будут созданы 90 рабочих мест.

В создание производства инвесторы планируют вложить 7,9 млн рублей заемных средств.

Опыт работы по производству шампиньонов для учредителей нового предприятия ООО «ЛОГАЛ-БИО» станет первым, а хозяйственной деятельности в Щучинском районе – нет. Как рассказали в районном исполнительном комитете, один из учредителей предприятия является также учредителем ООО «ЛогАл-Энерго», которое в прошлом году реализовало вблизи Щучина проект по строительству солнечной электростанции.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.08.2017
валюта курс
EUR 2.2699
USD 1.9339
RUB 3.2696
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2699 -0.0064
USD 1.9339 -0.0044
RUB 3.2696 +0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2670 2.2740
USD 1.9320 1.9350
RUB 3.2610 3.2700
подробнее

Конвертация в банках
на 21.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1780
EUR/RUB 69.9600 69.7983
USD/RUB 59.0000 59.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте