В Щучинском районе планируют построить комплекс по выращиванию шампиньонов, пишет «Гродненская правда».

Предприятие появится в районе деревни Давлюдовщина на участке свободной экономической зоны «Гродноинвест». Здесь собираются построить цех по выращиванию шампиньонов площадью около 7 тыс. кв. м, котельную на природном газу. Инвестор также выполнит реконструкцию участка асфальтной автодороги вблизи будущей фабрики.

На предприятии в год планируется производить 2,2 тыс. тонн грибов. К реализации проекта приступят уже в августе, а до 30 июня 2019 года, как предусмотрено в проекте инвестиционного договора, фабрика должна заработать. Будут созданы 90 рабочих мест.

В создание производства инвесторы планируют вложить 7,9 млн рублей заемных средств.

Опыт работы по производству шампиньонов для учредителей нового предприятия ООО «ЛОГАЛ-БИО» станет первым, а хозяйственной деятельности в Щучинском районе – нет. Как рассказали в районном исполнительном комитете, один из учредителей предприятия является также учредителем ООО «ЛогАл-Энерго», которое в прошлом году реализовало вблизи Щучина проект по строительству солнечной электростанции.