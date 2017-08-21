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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПЛЕКС ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ШАМПИНЬОНОВ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ В ЩУЧИНСКОМ РАЙОНЕ
18:15 21.08.2017
В Щучинском районе планируют построить комплекс по выращиванию шампиньонов, пишет «Гродненская правда».
Предприятие появится в районе деревни Давлюдовщина на участке свободной экономической зоны «Гродноинвест». Здесь собираются построить цех по выращиванию шампиньонов площадью около 7 тыс. кв. м, котельную на природном газу. Инвестор также выполнит реконструкцию участка асфальтной автодороги вблизи будущей фабрики.
На предприятии в год планируется производить 2,2 тыс. тонн грибов. К реализации проекта приступят уже в августе, а до 30 июня 2019 года, как предусмотрено в проекте инвестиционного договора, фабрика должна заработать. Будут созданы 90 рабочих мест.
В создание производства инвесторы планируют вложить 7,9 млн рублей заемных средств.
Опыт работы по производству шампиньонов для учредителей нового предприятия ООО «ЛОГАЛ-БИО» станет первым, а хозяйственной деятельности в Щучинском районе – нет. Как рассказали в районном исполнительном комитете, один из учредителей предприятия является также учредителем ООО «ЛогАл-Энерго», которое в прошлом году реализовало вблизи Щучина проект по строительству солнечной электростанции.
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