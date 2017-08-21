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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ ПАРТИЮ СПОРТИНВЕНТАРЯ НА 250 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
18:12 21.08.2017
Сотрудники Брестской таможни обнаружили крупную партию товара, перемещаемую через белорусско-польскую границу с нарушением норм таможенного законодательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в грузовом автомобиле VOLVO, следовавшем через пункт пропуска «Козловичи» на территорию Евразийского экономического союза из Германии, находился инвентарь, предназначенный для занятий горнолыжным спортом. При осуществлении таможенного контроля с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса таможенники выявили несоответствие фактического количества товара заявленному в документах.
В результате идентификации и дальнейшего пересчета установлено, что информация о 7 тыс. единиц спортинвентаря не была указана в предъявленных к оформлению документах. Среди обнаруженного свыше 5,9 тыс. пар лыжных палок, 700 пар лыж, 250 сноубородов, 200 сумок-чехлов для лыж и другое.
Товар предварительной оценочной стоимостью около 250 тыс. рублей изъят.
По факту недекларирования Брестская таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Беларуси.
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