Для проведения осенних полевых работ потребность в дизтопливе оценивается в 258,5 тыс. т, в бензине – 16,2 тыс. т.

Согласно плану, который Министерство сельского хозяйства и продовольствия утвердило для проведения осенних полевых работ в сельскохозяйственных организациях в 2017 году, площадь озимого сева по республике должна составить 1,641 млн га, из них 1,277 млн га – это озимые зерновые на зерно, 364 тыс. га – озимый рапс на зерно.

Потребность в семенах зерновых культур под озимый сев оценена в 405 тыс. т, из них в основной фонд – 316,8 тыс. т, в страховой фонд – 88,2 тыс. т.

Для проведения работ необходимо 327,5 тыс. т минеральных удобрений (41,7 тыс. т азотных, 94,1 тыс. т фосфорных и 191,7 тыс. т калийных).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, озимый сев зерновых Витебская, Минская и Могилевская области начнут 5 сентября, с 9 сентября все регионы приступят к работам. Озимый сев планируется завершить 2 октября. Сев озимого рапса предполагается завершить до 30 августа.