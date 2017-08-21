Жлобинским межрайонным отделом финансовых расследований выявлены факты злоупотребления должностными лицами коммунального предприятия Рогачева своим служебным положением, повлекшие причинение государственному предприятию ущерба на сумму около 60 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, директор коммунального унитарного предприятия в период с октября 2013 года по январь 2016 года, злоупотребляя своими служебными полномочиями, давал указания подчиненным работникам при составлении государственной статистической отчетности скрывать факты перерасхода топливно-экономических ресурсов, после чего утверждал приказы о премировании подчиненных.

Делал он это с целью избежать критики со стороны вышестоящего руководства, а также привлечения к ответственности за невыполнение доведенных до предприятия показателей по экономному расходу топливно-энергетических ресурсов.

Из-за внесения недостоверных сведений искажалась официальная статистика, а должностные лица предприятия незаконно получали премии. Общая сумма таких выплат составила 59,4 тыс. рублей.

По данному факту прокурором Рогачевского района возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.424 Уголовного кодекса Республики Беларусь.