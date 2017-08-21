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ЭКОНОМИКА РБ
ПО УКАЗАНИЮ ДИРЕКТОРА «ПРИУКРАШИВАЛИСЬ» ПОКАЗАТЕЛИ В РАБОТЕ КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РОГАЧЕВА
17:50 21.08.2017
Жлобинским межрайонным отделом финансовых расследований выявлены факты злоупотребления должностными лицами коммунального предприятия Рогачева своим служебным положением, повлекшие причинение государственному предприятию ущерба на сумму около 60 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, директор коммунального унитарного предприятия в период с октября 2013 года по январь 2016 года, злоупотребляя своими служебными полномочиями, давал указания подчиненным работникам при составлении государственной статистической отчетности скрывать факты перерасхода топливно-экономических ресурсов, после чего утверждал приказы о премировании подчиненных.
Делал он это с целью избежать критики со стороны вышестоящего руководства, а также привлечения к ответственности за невыполнение доведенных до предприятия показателей по экономному расходу топливно-энергетических ресурсов.
Из-за внесения недостоверных сведений искажалась официальная статистика, а должностные лица предприятия незаконно получали премии. Общая сумма таких выплат составила 59,4 тыс. рублей.
По данному факту прокурором Рогачевского района возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.424 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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