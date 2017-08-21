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ЭКОНОМИКА РБ
НА ГРОДНЕНЩИНЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА СОЗДАНО 18 ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
17:21 21.08.2017
На Гродненщине в первом полугодии 2017 года создано 18 первичных профсоюзных организаций.
Как сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси, членство в самой массовой общественной организации выбрали 5 крупных предприятий региона, численность работников в которых составляет 100 и более человек.
Это, в частности, общества с ограниченной ответственностью «Биоком Технология», «Промтраст энд Ко», «Эллис», «Энарг» и Гродненский завод по утилизации и механической сортировке отходов.
Активно поработали над расширением своей структуры специалисты областной организации профсоюзов работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий – создано 5 новых первичек.
В копилках обкомов профсоюзов работников агропромышленного комплекса, государственных и других учреждений, различных форм предпринимательства «Садружнасць» – по 3 ячейки.
Лидирует по количеству вновь созданных первичек город Гродно.
В то же время руководители некоторых компаний, преимущественно частной формы собственности, не желают поддерживать инициативу трудового коллектива по созданию профсоюзной структуры. Такая проблема давно существует в гродненских OОO «Кардена», «Орикс-Дионт», «Отель «НЕМАН», СМООО «Теплохиммонтажзащита»; сморгонских ИООО «Кроноспан» и «Белесентр»; лидских ООО «ВитаПродСервис» и «Фудпак», иностранном предприятии «Эвелида», СООО «Бел-Пласт Интернэшнл» и других.
Не может не беспокоить и тот факт, что в ряде созданных первичек охват профсоюзным членством порой не достигает и 10%.
«Специалисты Гродненского областного и районных объединений профсоюзов, отраслевых комитетов регулярно посещают проблемные предприятия и рассказывают о целесообразности создания общественной организации в трудовых коллективах, – заметил заместитель председателя облобъединения профсоюзов Андрей Кардаш. – В то же время создание первичек ради галочки не имеет смысла, ведь главной целью профсоюза в той или иной организации является защита интересов работников, расширение их прав и гарантий».
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