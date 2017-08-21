Более 20 тонн черного металла без документов пытался окольными путями вывезти в Россию житель Ветки, когда наткнулся на рейд сотрудников Добрушского РОВД.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в УВД Гомельского облисполкома, при этом если водитель автомобиля был замечен в подобном правонарушении впервые, то его владелец трижды за год попадал во внимание сотрудников милиции как незаконный перевозчик.

В ночь на 18 августа сотрудники взвода по охране территории радиоактивного загрязнения совместно с оперативниками БЭП Добрушского РОВД проводили стандартное рейдовое мероприятие на границе Добрушского и Ветковского районов. Около 5.00 на автодороге «Ветка – Светиловичи», в 5 км от отселенной деревни Морозовка Добрушского района показался автомобиль «МАН 24362».

В машине обнаружили лом черного металла общим весом 20100 кг, принадлежащий водителю – неработающему жителю Ветки 1973 года рождения. Сопроводительных документов при грузе не оказалось.

Владелец машины – гомельский индивидуальный предприниматель 1974 года рождения – ранее привлекался к ответственности за перевозку металла без документов, очевидно, на этот раз предпочел уступить место за баранкой другому.

Местные дороги, лесистые территории вблизи отселенных деревень стали излюбленными окольными путями для незаконных перевозчиков металла. Как утверждает старший оперуполномоченный ГБЭП Добрушского РОВД майор милиции Павел Чекмарев, это не единственный путь, который используют контрабандисты, однако все подпольные тропы – под наблюдением сотрудников милиции.