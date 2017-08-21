ОАО «Полесье» приняло участие в международной выставке моды STYL, которая проходит в Брно (Чехия) 19-21 августа.

На выставке были представлены производителей одежды, белья, текстиля, обуви, изделий из кожи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», на стенде Polesie JSC ведущее предприятие трикотажной отрасли представило новые коллекции для предстоящих сезонов, школьную линию DELOVASHKI, домашний текстиль и пряжу для ручного вязания.

Традиционно выставка выдерживает высокий стандарт, тем самым и ведущее положение, которое она занимает в регионе Средней и Восточной Европы.