Минский столичный союз предпринимателей и работодателей 16 августа получил ответ из Министерства по налогам и сборам Беларуси на письмо от 24 июля 2017 г., подготовленное экспертами Союза о проектах указа «О проведении чековых игр» и постановления Совета министров «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения чековых игр».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МССПиР, в ответе за подписью заместителя министра МНС Владимира Муквича сообщается о несогласии с мнением экспертов Союза, в частности, по поводу предполагаемой сверхдоходности организаторов чековых игр. В МНС также не приняли во внимание аргументацию экспертов Союза по поводу дополнительной финансовой нагрузки на субъекты хозяйствования. Кроме того, ответ так и не проливает свет на вопрос: почему чиновники МНС считают возможным присваивать принудительный характер мероприятию в формате игры, ведь игра, как известно, по определению должна проводиться на добровольных началах.

«Во исполнение постановления Совета министров и Национального банка No924/16 от 06.07.2011 «Об использовании кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и о приеме наличных денежных средств, банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр и выпуске в обращение кассового оборудования» предусмотрено поэтапное оснащение кассового оборудования средствами контроля налоговых органов. Бюджетное финансирование на создание системы контроля кассового оборудования (СККО) не осуществлялось. Между Беларусью, в лице МНС, и РУП «Информационно¬издательский центр по налогам и сборам» (РУП «ИИЦ») заключен инвестиционный договор о создании и внедрении СККО за счет средств предприятия на основе самоокупаемости», – говорится в ответе МНС.

Также в ответе отмечается, что РУП «ИИЦ» установлены тарифы за подключение кассового оборудования к СККО и информационное обслуживание. В настоящее время информационное обслуживание одной единицы кассового оборудования, подключенного к СККО, составляет 7,5 руб. (абонентская плата – 2 руб., плата за информационное обслуживание – 5,5 руб.). В настоящее время доходы РУП «Информационно - издательский центр по налогам и сборам» от оказания услуг пользователям СККО не покрывают затрат, связанных с функционированием и эксплуатацией СККО.

Проектом указа предусмотрено формирование призового фонда за счет средств РУП «ИИЦ» в размере не более 20% от поступившей в предшествующем месяце выручки за информационное обслуживание пользователей СККО, включая абонентскую плату (7,5 руб.), которая на сегодня и составляет 1,5 руб. При этом проектом указа закреплено целевое назначение указанных денежных средств и предусмотрена персональная ответственность за их использование.

«Таким образом, высказывание о том, что в проекте указа уже заложена суперрентабельность РУП «ИИЦ» от данного вида деятельности, является необоснованным. Кроме того, при подключении большего количества субъектов хозяйствования к СККО размер отчислений на формирование призового фонда может быть уменьшен. В настоящее время работа налоговых и иных контролирующих органов, направлена на сокращение объема «теневой» экономики. Объем ненаблюдаемой экономики в валовой добавленной стоимости в 2015 году в сфере торговли и оказания услуг превысил объем ненаблюдаемой экономики в среднем по республике в 1,5 раза и составлял 19,3%. Как свидетельствует международный опыт, традиционные формы налогового контроля и ужесточение финансовых санкций не всегда позволяют сократить объем «теневой» экономики. Реализуемые проекты в странах Евразийского экономического союза, а также в иных зарубежных странах показывают, что значительный эффект в сокращении «теневой» экономики обеспечивают проекты, где в качестве контролера выступает потребитель товаров (работ, услуг), в том числе простимулированный в истребовании у продавцов документов, подтверждающих факт оплаты приобретенных товаров (работ, услуг). Таким образом, принятие указа направлено на стимулирование социальной активности граждан по истребованию платежных документов, формируемых кассовым оборудованием, при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг, и формирование общественного мнения о социально - экономической значимости применения кассового оборудования, в том числе в целях обеспечения защиты прав потребителей, что, в свою очередь, будет способствовать повышению эффективности контроля за наличным денежным оборотом, прозрачности расчетов при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет, укреплению платежной дисциплины субъектов хозяйствования. Заложенные в проектах указа и постановления подходы не вводят какого-либо нового контроля со стороны государства за деятельностью субъектов хозяйствования, а создают правовые условия для стимулирования контроля граждан по истребованию платежных документов, формируемых кассовым оборудованием. На основании изложенного, МНС полагает обоснованным создание правовой базы для проведения указанных мероприятий на подходах, заложенных в проектах Указа и постановления, так как они нацелены на наведение порядка в сфере торговли, выполнения работ и оказания услуг за счет соответствующей категории субъектов хозяйствования, а также на создание равных конкурентных условий деятельности», – говорится в ответе Министерства по налогам и сборам.