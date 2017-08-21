В Минске открылся сервисный центр по обслуживанию газовых турбин немецкого концерна Siemens – одного из крупнейших мировых производителей энергетического оборудования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, в ближайшие три года будет создан склад аварийных запчастей, центр обучения для эксплуатационных служб заказчика и студентов технических ВУЗов.

«Наличие сервисного центра – одно из важных требований, которое ГПО «Белэнерго» предъявляет поставщикам оборудования для объектов энергетики. «Сименс» берет на себя определенные обязательства – оперативно оказывать помощь, отвечать на вызовы, решать технические вопросы – энергосистеме это будет удобно», — отметил заместитель главного инженера «Белэнерго» Валерий Поршнев.

В настоящее время на станциях, входящих в состав ГПО «Белэнерго», работают 9 газовых турбин производства Siemens суммарной установленной мощностью 740,8 МВт. Среди филиалов, эксплуатирующих такие турбины – Березовская ГРЭС, Могилевская ТЭЦ-3, Борисовская ТЭЦ, Минская ТЭЦ-2. Газовые турбины производства «Сименс» установлены также на других промышленных предприятиях республики.