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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ ОПРЕДЕЛЯТЬ ВУЗ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ГОТОВИТЬ ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
14:56 21.08.2017
Конкретные цифры приема в ВУЗы должна определять экономика. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко 20 августа в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1".
"Конкретные цифры приема должна определять экономика. У нас же пошел перекос", - сказал Василий Жарко.
По его словам, до настоящего времени набор в вузы планировали ректоры, так как им выгодно большее количество студентов, платников.
"Теперь этим будут заниматься Министерство труда и социальной защиты и Минэкономики, исходя из потребностей отраслей, - заявил Василий Жарко. - Когда повысим проходные баллы, тогда в вузы поступят те, кто должен учиться".
В Беларуси постепенно уменьшается набор в вузы (в этом году - на 7%), при этом увеличивается набор в профессионально-технические и средние специальные учреждения образования.
"Не стоит задача искусственно сократить прием в вузы, но высшие учебные заведения должны быть для подготовленного человека, - подчеркнул вице-премьер. - В настоящее время 27 вузов готовят экономистов, 17 вузов - правоведов. Нужно ли столько специалистов этих профилей у нас в стране? Не нужно. Поэтому необходимо провести профилизацию вузов, их аккредитацию".
На перспективу рассматривается возможность на конкурсной основе определять вуз, который будет готовить тех или иных специалистов. В конкурсе победит тот, где есть достойный кадровый потенциал и хорошая материально-техническая база, резюмировал он.
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