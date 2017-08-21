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ЭКОНОМИКА РБ
ОРШАНСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ ОТКРЫЛ НОВЫЙ МАГАЗИН В МИНСКЕ
14:25 21.08.2017
РУПТП «Оршанский льнокомбинат» открыло в Минске магазин домашнего текстиля «Беларускi лен».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», магазин находится в торгово-развлекательном центре «Замок» (пр. Победителей, 65, 4 этаж).
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