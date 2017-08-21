ЭКОНОМИКА РБ

ОРШАНСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ ОТКРЫЛ НОВЫЙ МАГАЗИН В МИНСКЕ

14:25 21.08.2017 РУПТП «Оршанский льнокомбинат» открыло в Минске магазин домашнего текстиля «Беларускi лен». Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», магазин находится в торгово-развлекательном центре «Замок» (пр. Победителей, 65, 4 этаж).