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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЮСТ ПРОВЕДЕТ 29 АВГУСТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ПОРЯДКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
14:07 21.08.2017
Министерство юстиции 29 августа проведет «прямую телефонную линию» с участием консультанта управления нотариата и ЗАГСов Ольги Козел.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, задать вопросы о порядке легализации документов можно с 11.00 до 12.00 по телефону (8-017) 200-82-58.
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