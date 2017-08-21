ЭКОНОМИКА РБ

МИНЮСТ ПРОВЕДЕТ 29 АВГУСТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ПОРЯДКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ

14:07 21.08.2017 Министерство юстиции 29 августа проведет «прямую телефонную линию» с участием консультанта управления нотариата и ЗАГСов Ольги Козел. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, задать вопросы о порядке легализации документов можно с 11.00 до 12.00 по телефону (8-017) 200-82-58.