За первое полугодие 2017 г. стоимость аренды квартир в Минске снизилась в среднем еще на 7% до 180 USD/мес. за однокомнатную, 220 USD/мес. за двухкомнатную и 250 USD/мес. за трехкомнатную квартиру (без учета коммунальных платежей).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в группе компаний «Твоя столица», в последний раз подобный уровень цен отмечался в 2005 г. Однако в то время и доходы у людей были совсем иные. Например, средняя номинальная начисленная заработная плата белоруса летом 2005 г. составляла порядка 230 USD (примерно 490 000 BYR при курсе USD 2150 BYR). Следовательно, заплатив за аренду однокомнатной квартиры, у него оставалось только 30% от заработной платы, а двухкомнатной – только 9%. И это без учета стоимости коммунальных платежей. А если бы среднестатистический белорус решил арендовать трехкомнатную квартиру, то ему пришлось бы для ее оплаты брать кредит, потому как его зарплатное сальдо ушло бы в -9%.

В настоящее время средняя номинальная начисленная заработная плата практически в 2 раза больше - порядка 420 USD (819 BYN при курсе USD 1,95 BYN). Придерживаясь прежней методики расчетов, можно констатировать, что летом 2017 г среднестатистический белорус может на одну среднестатистическую зарплату арендовать не только однокомнатную, но даже и трехкомнатную квартиру. При этом у него будет оставаться минимум 40% от заработной платы.

«Ежегодно, в последние месяцы лета, большая часть запросов на аренду квартиры поступает от студентов и их родителей. Не стал исключением и нынешний год. Студенты старших курсов арендуют квартиры самостоятельно, заключая договор на самих себя, а для студентов начальных курсов это, как правило, делают их родители. У студентов все большей популярностью пользуется формат групповой аренды, когда одна квартира снимается для проживания нескольких человек. Это может быть однокомнатная для двух, или двухкомнатная для трех или четырех человек. Не скажу, что собственники квартир охотно идут на такое заселение, но и категорично «нет» не говорят. Как правило, консенсус находится за счет некоторого поднятия стоимости аренды. Например, если одному человеку однокомнатная сдавалась бы за 180 USD, то для нескольких студентов собственники зачастую уже просят 200 USD», – рассказала заместитель начальника отдела аренды жилья агентства недвижимости «ТВОЯ СТОЛИЦА» Юлия Иванова.

По ее словам, для студентов первых курсов родители ищут квартиры как можно ближе к учебному заведению.

«И их можно понять, ведь и родители, и сами новоявленные студенты еще слабо ориентируются в столице. Но если студенты уже не первый год в Минске, то уже понимают, что при наличии в шаговой доступности остановки общественного транспорта, не говоря уже о метро, то в любую точку столицы можно добраться в кратчайшие сроки без труда. Именно поэтому старшекурсники в первую очередь ориентируются на соотношение цены и потребительских качеств квартиры, а не на ее местоположение относительно учебного корпуса. Но в любом случае, интересные предложения квартир по соотношению «цена-качество» из микрорайона Шабаны их не интересуют – для студентов это уже другой город. Несмотря на возможную спешку в поиске квартиры, мы советуем всем арендаторам и арендодателям не забывать заключать договор аренды и прописывать в нем все важные моменты, такие как состояние квартиры, наличие мебели и бытовой техники, а также правильно оформлять внесение страхового депозита», – сказала она.

Эксперт отметила, что минимальные стоимости квартир находятся на уровне 150 USD/мес. для однокомнатных, 190 USD/мес. для двухкомнатных и 210 USD/мес. для трехкомнатных.

«Но надо понимать, что за эти суммы можно рассчитывать, в лучшем случае, лишь на пустую квартиру, требующую проведения срочного косметического ремонта. Наибольшей популярностью сейчас пользуются однокомнатные квартиры, на долю которых приходится более половины всех запросов от арендаторов. Двух и трехкомнатные квартиры востребованы значительно меньше: их доля в спросе 30% и 20% соответственно. Из особенностей текущего периода можно назвать нехватку многокомнатных квартир «Премиум» и «Премиум-Люкс» классов. В последние годы в Минск все чаще стали приезжать иностранные граждане (представители иностранных государств, компаний и т.п.), которые для проживания ищут современные, комфортабельные и полностью укомплектованные мебелью и бытовой техникой квартиры. В их понимании это должна быть двух или более комнатная квартира, располагающаяся в молодом современном доме, желательно как можно ближе к центру города или основным транспортным улицам. Иногда подобные арендаторы соглашаются на дизайнерски обустроенные «сталинки», но в большинстве случаев, даже если им понравилась сама квартира, то все впечатление портит состояние подъезда таких домов», – сказала Ю. Иванова.