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ЭКОНОМИКА РБ


УХУДШЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ НАБЛЮДАЕТСЯ В ЛЕСНОМ ФОНДЕ РЕСПУБЛИКИ
13:19 21.08.2017

В настоящее время в лесном фонде республики наблюдается ухудшение санитарного состояния сосновых лесов.

Как сообщает ГУ "Беллесозащита", по состоянию на 1 августа 2017 года требуется проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в сосновых насаждений на общей площади более 60 тыс. га в том числе сплошных санитарных рубок на площади 12,2 тыс. га, что в 4 раза больше по сравнению с 2016 годом.

На площади около 9 тыс. га проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, древесина вывезена на переработку. Основной объем расстроенных сосновых лесов сконцентрирован в южных районах республики, в лесхозах Брестского, Гомельского и Минского ГПЛХО (Клецкий, Любанский, Слуцкий, Старобинский, Стародорожский и Копыльский лесхозы).

В целях минимизации последствий усыхания сосняков необходимо регулярно проводить рекогносцировочное обследование насаждений на предмет обнаружения очагов стволовых вредителей, своевременной постановки на учет и проведения необходимых санитарно-оздоровительных мероприятий. Порубочные остатки на вырубках в очагах стволовых вредителей рекомендуется сжигать с соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

Согласно постановлению Министерства лесного хозяйства от 4 августа 2017 г. в санитарные правила в лесах республики, правила отвода и таксации лесосек были внесены изменения и дополнения, которые опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.
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