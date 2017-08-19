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ЭКОНОМИКА РБ


GOOGLE ПРИОБРЕЛА РЕЗИДЕНТА ПВТ "ЭЙМЭТА"
13:05 21.08.2017

Ведущая мировая компания Google приобрела белорусскую ИТ-компанию, специализирующуюся в сфере искусственного интеллекта, – резидента Парка высоких технологий ООО "Эймэта".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, внимание Google привлекли уникальные технологии и разработки белорусских инженеров.

Команда разработчиков "Эймэта" осенью 2016 года продемонстрировала технологию выделения в видео человека из фона с возможностью замены фона – причем впервые в мире она работала напрямую на мобильных устройствах и сразу на потоковом видео. На основе этой технологии был реализован ряд визуальных эффектов, включая размытие фона и эффект Боке. Данные эффекты были внедрены в мобильное приложение Fabby, которое стало популярным среди пользователей и получило высокие оценки профессионалов (например, дважды становилось № 1 в своей категории на ProductHunt).

Была создана работающая также непосредственно на мобильных устройствах эффективная технология сегментации волос на потоковом видео. Эта технология реализована в приложении Fabby Look.

Кроме того, разработчикам удалось добиться существенных результатов в области улучшения качества изображений при помощи искусственного интеллекта.

"Примерно год назад я рассказывал в интервью, что мы хотим сделать так, чтобы можно было запускать нейронные сети прямо на мобильном телефоне. И пусть такая нейронная сеть не "умнее" мозга муравья, у нее потенциально есть самые разнообразные и серьезные применения. Сейчас "Эймэта" присоединяется к Google, что позволит сделать намного больше в области нейронных сетей", – прокомментировал соучредитель "Эймэта" Юрий Мельничек.

Важно отметить, что "Эймэта" – полностью белорусская компания. Штаб-квартира находится в Беларуси, в ней работают программисты, создающие интеллектуальную собственность, которая остается в этой же белорусской компании. И именно эту белорусскую компанию приобрела Google. Сумма сделки не разглашается, но представители "Эймэта" констатируют, что "глубоко удовлетворены" условиями соглашения с Google. В каких именно проектах Google будет задействована команда "Эймэта", мировой ИТ-гигант пока не раскрывает.
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