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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 620 МЛН РУБЛЕЙ
12:53 21.08.2017

За 7 месяцев 2017 года в консолидированный бюджет Могилевской области поступило 620,4 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, наибольшие суммы поступили по подоходному налогу 200,4 млн рублей (32,3%), налогу на добавленную стоимость 69,2 млн рублей (11,2%), налогу на прибыль 57 млн рублей (9,2%), акцизу 48,9 млн рублей (7,9%).

В десятку лидеров по формированию бюджета области входят РУП «Могилевэнерго» (5,9% в общих поступлениях по области), ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» (3,6%), ИЗАО «Пивоварни Хайнекен» (3%), Могилевский филиал РУП «Белтелеком» (1,9%), ОАО «Могилевхимволокно» (1,3%), филиал ООО «Евроторг» в Могилеве (1,3%), РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт» (1,2%), РУП «Могилевоблгаз» (1,1%), ОАО «Кричевцементношифер» (1%), ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» (0,9%).

Перечисленными плательщиками за 7 месяцев 2017 года уплачено в бюджет 131,8 млн рублей, что составляет 21,2% общих поступлений в консолидированный бюджет области.
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