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ЭКОНОМИКА РБ


ПЯТЫЙ ПОВТОРНЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ОАО «БРЕСТСКОЕ ПИВО» СОСТОИТСЯ 15 СЕНТЯБРЯ
12:30 21.08.2017

15 сентября состоится пятый повторный аукцион по продаже ОАО «Брестское пиво».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, ОАО «Брестское пиво» выставлено на аукцион как единый имущественный комплекс с понижением начальной цены до 9 344 610,60 бел. руб. без НДС.

Шаг аукциона – 5% начальной цены предмета торгов. Победителем торгов будет объявлено лицо, предложившее наибольшую цену. В случае признания торгов несостоявшимися продажа предмета торгов единственному участнику, подавшему заявление на участие в торгах, либо единственному участнику, явившемуся для участия в них, при его согласии осуществляется по начальной цене, увеличенной на 5 %.

Победителю торгов предоставляется рассрочка по оплате стоимости предмета торгов.

Заявление на участие в аукционе необходимо направить до 14 сентября 2017 года (224014, Брест, ул. Бауманская, 18).
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