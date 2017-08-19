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ЭКОНОМИКА РБ


«СЛАВКАЛИЙ» ПРИСТУПИЛ К БУРЕНИЮ ЗАМОРАЖИВАЮЩИХ СКВАЖИН НА НЕЖИНСКОМ ГОКЕ
12:20 21.08.2017

ИООО «Славкалий» приступило к бурению замораживающих скважин на Нежинском горно-обогатительном комбинате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, ранее на стройплощадке произвели ряд подготовительных работ: выполнили вертикальную планировку участка и возвели бетонное основание, которое в течение месяца набирало необходимую проектную прочность. Все 86 скважин на скиповом и клетьевом стволах пробурит белорусская компания «Дельта». Завершить текущие работы планируется в третьем квартале 2017 г.

Далее за работу возьмутся специалисты немецкой компании Deilmann-Haniel, с которой «Славкалий» подписал договор о сотрудничестве. Они начнут монтаж замораживающей системы на стволах и подключат к ней станцию заморозки. В течение 8 месяцев на глубине 156 метров будет циркулировать хладагент, который и понизит температуру грунтов до -35 градусов. Такое ледопородное ограждение уже применяется на крупнейших мировых месторождениях и обеспечивает полную защиту от проникновения воды в шахту.
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