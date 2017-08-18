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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ МИНЭНЕРГО ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ВЫРАБОТАЛИ БОЛЕЕ 15,5 МЛРД КВТ×Ч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
11:56 21.08.2017

Энерго- и газоснабжающие организации Министерства энергетики в первом полугодии 2017 г. выработали (без блок-станций) 15,527 млрд кВт×ч электроэнергии (102,6% к аналогичному периоду 2016 года), импортировали 1,06 млрд кВт×ч электроэнергии (79,6%).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, общее потребление электроэнергии составило 18,295 млрд кВт×ч (102%). Энергоснабжающими организациями отпущено 19,589 млн Гкал тепловой энергии (106,1% к аналогичному периоду 2016 года).

Объем поставки природного газа газоснабжающими организациями ГПО «Белтопгаз» потребителям республики в первом полугодии 2017 г. составил 9,67 млрд куб. м (105% к аналогичному периоду 2016 года). Реализовано 33,5 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа (91%).

По результатам работы за первое полугодие 2017 г. организации Минэнерго произвели 426,6 тыс. тонн брикетов и сушенки торфяной, или 123,9% к аналогичному периоду 2016 года. Потребителям республики поставлено 376,5 тыс. тонн брикетов и сушенки торфяной (118,8%). На экспорт поставлено 39,7 тыс. тонн брикетов (123,9%).
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