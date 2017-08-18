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ЭКОНОМИКА РБ


УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ В 2017 ГОДУ НАЧНУТ ПОДГОТОВКУ ПО ПЯТИ НОВЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
10:47 21.08.2017

Учреждения профессионально-технического образования Беларуси в 2017 году начнут подготовку по пяти новым специальностям. Об этом сообщила на пресс-конференции консультант управления профессионального образования Министерства образования Татьяна Артемьева.

Как сообщает пресс-центр Министерства образования, в этом году "в связи с появившейся потребностью организаций-заказчиков кадров будет начата подготовка по пяти новым профессиям: электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования, рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, оператор цифровой печати, кузовщик, изготовитель творога".

Всего же в белорусских профессионально-технических колледжах, училищах и профессиональных лицеях можно получить 251 профессию. При этом доля специальностей реального сектора экономики составляет около 80%.

Татьяна Артемьева отметила, что структура приема постоянно совершенствуется в соответствии с изменяющейся потребностью региональных рынков труда.

"Система профессионально-технического образования очень гибко реагирует на эти процессы", - добавила она. В учреждения профтехобразования планируется принять 29,9 тыс. человек, несколько меньше, чем в прошлом году. По последним данным, на дневное подано уже 26,7 тыс. заявлений, или 96,3% от запланированных контрольных цифр приема.

"Процесс подачи документов для получения рабочей профессии идет несколько активнее, чем в прошлом году", - отметила специалист. Например, в Минской области и Минске количество поданных заявлений уже превышает контрольные цифры приема, приближается к этому Могилевская область. Продолжается набор на вечернюю форму обучения, куда подано уже более тысячи заявлений. План приема здесь также близок к выполнению.

Татьяна Артемьева назвала самые востребованные у поступающей в лицеи и колледжи молодежи профессии. Это оператор компьютерной графики, парикмахер, повар, кондитер, машинист крана, слесарь по ремонту автомобилей, электромонтер охранно-пожарной сигнализации, водитель автомобиля со специализацией международные перевозки, профессии, которые относятся к железнодорожному транспорту.

Прием документов на дневную и вечернюю форму обучения в учреждениях профтехобразования завершается 20 августа. Принимать документы на заочное здесь будут 1-10 октября.
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