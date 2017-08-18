Для уборки льна необходимо около 40 специализированных комбайнов общей стоимостью около $8 млн. Такая информация прозвучала во время посещения 19 августа Александром Лукашенко в Оршанском районе республиканского производственного унитарного предприятия "Устье" Национальной академии наук Беларуси.

"Значит, надо найти $10 млн, купить комбайны и закончить разговоры про теребление льна. Создавай комиссию, проводите тендер. Чем больше объем, тем дешевле", - сказал Александр Лукашенко заместителю премьер-министра Михаилу Русому.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, во время рабочей поездки была затронута тема обеспечения хозяйств качественными семенами отечественной селекции. Александр Лукашенко отметил, что необходимо определить, где в стране будут созданы соответствующие центры.

"Должно быть не больше 5-6 центров. И надо просчитывать логистику - это тоже деньги, затраты. Посмотрите, где нам создать эти центры", - поручил он.

В целом Александр Лукашенко потребовал максимально быстро провести работу над устранением имеющихся в данной сфере недостатков и распространить передовые практики по всей стране.

"Сядьте с учеными и за зиму определитесь. Такой лен должен быть везде", - потребовал он.

Александр Лукашенко напомнил, что если бы в свое время на высшем уровне не были даны поручения по сохранению и развитию в Беларуси льноводства, то сегодня этой отрасли могло бы вообще не быть.

"Если бы я тогда не завернул голову кое-кому, сегодня бы льна не было в стране. Что я, не помню, когда годами не рассчитывались льнозаводы с крестьянами, а льнокомбинат вообще ничего не продавал? Я знаю, чего мне стоил этот лен", - сказал он.