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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС ВСЕГО ЛИШЬ НА 1% - БЕЛСТАТ
10:23 21.08.2017

Розничный товарооборот в январе-июле 2017 г. составил 21,6 млрд. рублей, или 101% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2016 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,7% розничного товарооборота республики, составил 18,9 млрд. рублей, или 101,6% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в январе-июле 2017 г. составил 1,2 млрд. рублей, или 99,8% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе-июле 2017 г. оптовый товарооборот составил 42,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,9% к уровню января-июля 2016 г.
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