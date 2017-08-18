Розничный товарооборот в январе-июле 2017 г. составил 21,6 млрд. рублей, или 101% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2016 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,7% розничного товарооборота республики, составил 18,9 млрд. рублей, или 101,6% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в январе-июле 2017 г. составил 1,2 млрд. рублей, или 99,8% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе-июле 2017 г. оптовый товарооборот составил 42,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,9% к уровню января-июля 2016 г.