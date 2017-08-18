|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС ВСЕГО ЛИШЬ НА 1% - БЕЛСТАТ
10:23 21.08.2017
Розничный товарооборот в январе-июле 2017 г. составил 21,6 млрд. рублей, или 101% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2016 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,7% розничного товарооборота республики, составил 18,9 млрд. рублей, или 101,6% в сопоставимых ценах.
Товарооборот общественного питания в январе-июле 2017 г. составил 1,2 млрд. рублей, или 99,8% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
В январе-июле 2017 г. оптовый товарооборот составил 42,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,9% к уровню января-июля 2016 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 18.08.2017
Курсы в банках
на 21.08.2017
Конвертация в банках
на 21.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте