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ЭКОНОМИКА РБ
ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ РЕСПУБЛИКИ ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ НАРУШЕНИЯ РЕЖИМА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
09:38 21.08.2017
В ходе проведенных в текущем году проверок прокурорами во всех областях республики выявлены факты нарушения режима землепользования в охранных зонах магистральных трубопроводов, которые не устраняются местными исполнительными органами в течение многих лет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, большинство таких нарушений допущено в Минской, Гомельской и Могилевской областях.
В частности, в Минском районе установлены нарушения в одном из садоводческих товариществ, где 21 садовый домик и другие сооружения находятся в охранной зоне. По решению Минского районного исполнительного комитета гражданам предписано их снести. Однако на протяжении 15 лет данное решение не исполняется.
На территории Гомельского и Мозырского районов в охранной зоне нефтепровода и зоне пролегания кабелей технологической связи на оси трубопровода расположены садовые участки со строениями.
О данных нарушениях местные исполнительные и распорядительные органы неоднократно информировались предприятиями, эксплуатирующими трубопроводы, однако меры по устранению нарушений не принимались.
Кроме указанных нарушений, выявлены и недостатки в деятельности инспекторов Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госпромнадзор). За последние 3 года случаи привлечения к административной ответственности на основании протоколов, составленных инспекторами Госпромнадзора, единичны. В то же время в Витебской, Гродненской областях и Минске выявлены факты составления протоколов об административном правонарушении неуполномоченными должностными лицами газоснабжающих организаций. Это свидетельствует о необходимости активизировать деятельность Госпромнадзора по привлечению к административной ответственности за нарушение правил охраны магистральных трубопроводов.
По итогам проверок исполнения законодательства об обеспечении безопасной эксплуатации трубопроводного транспорта в истекшем периоде 2017 года прокурорами внесено 16 представлений и принесено 5 протестов.
В целях устранения выявленных нарушений Генеральной прокуратурой в Совет министров, областные исполнительные комитеты направлены соответствующие информации, в которых потребовано принять незамедлительные меры, направленные на обеспечение безопасности магистральных трубопроводов, предотвращение в случае аварийной ситуации тяжких последствий для жизни, здоровья и имущества граждан, находящихся в непосредственной близости от источника повышенной опасности, исключение нахождения в охранных зонах объектов с постоянным пребыванием людей и др.
Результаты рассмотрения информационных писем взяты на контроль.
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