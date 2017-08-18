Рентабельность производства льна доходит до 70%. Об этом сообщил директор Института льна НАН Беларуси Иван Голуб во время посещения 19 августа Александром Лукашенко в Оршанском районе республиканского производственного унитарного предприятия "Устье" Национальной академии наук Беларуси.

"В лучшие времена нефть такую рентабельность давала. И они ходят еще, просят, - отметил А. Лукашенко. - Если мы научим хозяйства сеять и вот таким образом возделывать лен, они сами будут в этом заинтересованы".

Александр Лукашенко также поручил четко определиться в отношении льносеющих хозяйств - выстроить систему, кто и где будет возделывать эту культуру, будь то сами льнозаводы или отдельные хозяйства.

"Если есть взаимопонимание, значит, есть. Если нет, надо установить", - подчеркнул он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, ученые-специалисты должны максимально плотно взаимодействовать с аграриями на местах, и не только помогать советом, делиться технологиями, но и спрашивать за итоговый результат, требовать четкого соблюдения всех технологических этапов. В этой связи Александр Лукашенко поделился своими воспоминаниями, когда, будучи руководителем хозяйства, приезжал перенимать передовой опыт.

"Вы нас учили. Я впитывал это, а 90% кукиш в кармане держали, - сказал он. - Почему я вам (НАН Беларуси) передавал хозяйство, чтобы ученый показал в поле результат, а не на деляночках".

Александр Лукашенко еще раз акцентировал внимание на необходимости выработать четкую систему подготовки кадров в льноводческой отрасли и контроля за качеством работ на всех этапах.

"Ты должен управлять сталинскими методами. Сказал - сделали", - отметил Александр Лукашенко, обращаясь к Ивану Голубу.

Он поинтересовался у ученого, какие проблемы в настоящее время мешают повышению эффективности льноводства. По словам руководителя института - это в основном несоблюдение технологий в ряде хозяйств, в том числе связанных с химпрополкой и защитой от болезней. Местами также ощущается нехватка техники и квалифицированных механизаторов.