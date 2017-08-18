ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНА В БЕЛАРУСИ ДОХОДИТ ДО 70%
09:19 21.08.2017

Рентабельность производства льна доходит до 70%. Об этом сообщил директор Института льна НАН Беларуси Иван Голуб во время посещения 19 августа Александром Лукашенко в Оршанском районе республиканского производственного унитарного предприятия "Устье" Национальной академии наук Беларуси.

"В лучшие времена нефть такую рентабельность давала. И они ходят еще, просят, - отметил А. Лукашенко. - Если мы научим хозяйства сеять и вот таким образом возделывать лен, они сами будут в этом заинтересованы".

Александр Лукашенко также поручил четко определиться в отношении льносеющих хозяйств - выстроить систему, кто и где будет возделывать эту культуру, будь то сами льнозаводы или отдельные хозяйства.

"Если есть взаимопонимание, значит, есть. Если нет, надо установить", - подчеркнул он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, ученые-специалисты должны максимально плотно взаимодействовать с аграриями на местах, и не только помогать советом, делиться технологиями, но и спрашивать за итоговый результат, требовать четкого соблюдения всех технологических этапов. В этой связи Александр Лукашенко поделился своими воспоминаниями, когда, будучи руководителем хозяйства, приезжал перенимать передовой опыт.

"Вы нас учили. Я впитывал это, а 90% кукиш в кармане держали, - сказал он. - Почему я вам (НАН Беларуси) передавал хозяйство, чтобы ученый показал в поле результат, а не на деляночках".

Александр Лукашенко еще раз акцентировал внимание на необходимости выработать четкую систему подготовки кадров в льноводческой отрасли и контроля за качеством работ на всех этапах.

"Ты должен управлять сталинскими методами. Сказал - сделали", - отметил Александр Лукашенко, обращаясь к Ивану Голубу.

Он поинтересовался у ученого, какие проблемы в настоящее время мешают повышению эффективности льноводства. По словам руководителя института - это в основном несоблюдение технологий в ряде хозяйств, в том числе связанных с химпрополкой и защитой от болезней. Местами также ощущается нехватка техники и квалифицированных механизаторов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.08.2017
валюта курс
EUR 2.2763
USD 1.9383
RUB 3.2649
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2763 +0.0011
USD 1.9383 +0.0004
RUB 3.2649 -0.0038
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2700 2.2750
USD 1.9320 1.9360
RUB 3.2620 3.2700
подробнее

Конвертация в банках
на 21.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1780
EUR/RUB 69.2000 69.8000
USD/RUB 59.0000 59.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте