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ЭКОНОМИКА РБ


СПРОС НА МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА В VELCOM В «ЧЕРНУЮ ПЯТНИЦУ» УВЕЛИЧИЛСЯ ПРИМЕРНО В 4 РАЗА
16:55 18.08.2017

Утром 18 августа в офисах и интернет-магазине мобильного оператора Velcom стартовали продажи смартфонов и планшетов со скидками в рамках акции «Черная пятница».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, продажи идут активно, спрос на мобильные устройства в Velcom на данный момент повышен примерно в 4 раза по сравнению с обычным торговым днем. К сожалению, не все цены были отражены корректно с самого утра в интернет-магазине и системе центров продаж Velcom – сейчас идут работы по исправлению ситуации.

Вместе с тем, сегодня цены на мобильные устройства во всех центрах продаж Velcom действительно существенно снижены. Важно понимать, что речь идет о различных типах цен. Возле каждого гаджета клиент может видеть прайс, где отображены: полная цена, цена для абонентов Velcom, цена для новых абонентов Velcom с привязкой на полгода пользования услугами, стоимость в рассрочку на 11 месяцев и стоимость в рассрочку на 6 месяцев.

Таким образом, «Черная пятница» предполагает существенное снижение цен на телефоны и планшеты для абонентов Velcom, для новых абонентов, подключающихся на особых условиях, а также на покупку оборудования в рассрочку на 6 или 11 месяцев. Например, популярную модель телефона Lenovo Vibe сегодня можно купить со скидкой 51% (379,9 руб. вместо 799,9 руб.), если клиент является абонентом Velcom. А бюджетный Samsung Galaxy J2 обойдется в 195 руб. вместо 259,9 руб. (скидка 25%) при условии подключения на Velcom с привязкой на 6 месяцев.

На большинство других гаджетов снижена цена к покупке в рассрочку. Например, Apple iPhone 7 32 ГБ в рассрочку на 11 месяцев стоил 1998,80 BYN, а сегодня его цена с теми же условиями составит 1679,04 BYN. Процент скидки составил 16%. Кроме того, клиенту не нужно вносить первоначальный платеж.

Все покупатели девайсов со скидкой получают 18 августа бонус в 20 ГБ мобильного интернет-трафика.
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