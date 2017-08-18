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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД НА БЕЛОРУССКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ РАССКАЖЕТ О РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТАХ И ПЛАНАХ ДО 2020 ГОДА
16:45 18.08.2017
Белорусская железная дорога примет участие в XI Международной специализированной выставке «Транспорт и логистика-2017» и Белорусском транспортном конгрессе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на стенде Белорусской железной дороги будет представлена информация о технических, технологических, перегрузочных мощностях магистрали.
Планируются мультимедийные презентации о реализованных БЖД значимых проектах и планах до 2020 года по различным направлениям: инвестиционная политика, развитие инфраструктуры, обновление подвижного и тягового состава, повышение качества обслуживания пассажиров, внедрение информационного обслуживания грузовладельцев и экспедиторских организаций. А также о внедряемых прогрессивных технологиях ремонта и производства, развития сервисного обслуживания клиентов Белорусской железной дороги и др.
В целях дальнейшего продвижения белорусских товаров на внешние рынки предусмотрено проведение специалистами дороги ряда встреч с представителями предприятий Беларуси, портами, стивидорскими компаниями.
Важным мероприятием для БЖД станет участие в Белорусском транспортно-логистическом конгрессе. Представители белорусской магистрали примут участие в специализированных секциях и круглых столах, дискуссиях и тематических научно-практических семинарах и конференции, на которых будут обсуждаться насущные проблемы и перспективы развития отрасли.
Также Белорусская железная дорога в рамках работы Белорусской транспортной недели планирует организовать ряд своих мероприятий, направленных на повышение имиджа на рынке транспортных услуг.
Международный транспортный форум пройдет в Минске с 3 по 5 октября по адресу пр-т Победителей, 20/2, Футбольный манеж.
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