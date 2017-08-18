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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ «БЕЛЭНЕРГО» ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ СЭКОНОМИЛИ ПОЧТИ 118 ТЫСЯЧ ТОНН У.Т.
16:40 18.08.2017
По итогам работы за первое полугодие 2017 года ГПО «Белэнерго» и ГПО «Белтопгаз» обеспечили выполнение установленных показателей в сфере энергосбережения в полном объеме.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, по целевым показателям энергосбережения ГПО «Белэнерго» сэкономило 117,7 тыс. т у.т. при задании минус 60 тыс. т у.т.; ГПО «Белтопгаз» – минус 3,8% при задании минус 2,1%;
Целевой показатель по доле использования местных ТЭР в котельно-печном топливе: ГПО «Белэнерго» – 2,1% при задании 1,9%; ГПО «Белтопгаз» – 63,6% при задании 53,5%;
Показатель по доле ВИЭ в котельно-печном топливе: ГПО «Белэнерго» – 1% при задании 1%; ГПО «Белтопгаз» – 1,2% при задании 1,2%.
Задания установлены Государственной программой «Энергосбережение» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета министров №248 от 28 марта 2016 г.; постановлением Совета министров №1088 от 28 декабря 2016 г. «О важнейших целевых показателях заказчиков государственных программ на 2017 год».
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