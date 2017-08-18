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ЭКОНОМИКА РБ


БЮДЖЕТ МИНСКА ПОЧТИ НА 45% СФОРМИРОВАН ПОСТУПЛЕНИЯМИ НДС
16:35 18.08.2017

Консолидированный бюджет Минска на 44,5% сформирован поступлениями налога на добавленную стоимость.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, объемы платежей по подоходному налогу – 13,7%, налогу на прибыль – 12,1%, акцизам – 5,9%, налогу на недвижимость – 2%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 1,9%, налогу на доходы – 1,7%, земельному налогу – 1,6%.
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