Филиал «Белкартон» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», находящийся в д. Светлый бор Пуховичского района Минской области, стал с 1 августа отдельным юридическим лицом – производственным унитарным предприятием «ЦБК-Картон», входящим в состав холдинга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», предприятие является правопреемником прав и обязанностей филиала «Белкартон», имеет отдельный счет и структуру управления. Вид деятельности организации сохранился – выпуск картона и картонной тары.

На предприятии производится многослойный толстолистовой картон: картона для жестких книжных переплетов, для изготовления отдельных деталей мебели и коробочного картона. Кроме основной продукции изготавливается тара упаковочная и детали из картона. Предприятие является единственным производителем картона для жестких книжных переплетов в Беларуси.

Основные потребители продукции – полиграфические, мебельные предприятия, предприятия, выпускающие молочную продукцию, потребители пиломатериалов.

Продукция реализуется как внутри страны, так и за рубеж. Экспорт в общем объеме реализации составляет примерно 50%.

Кроме этого, юридическое лицо производственное унитарное предприятие «Гомельобои» прекратило свое существование. Управление данным производством теперь осуществляет ОАО «ЦБК-Консалт», входящее в состав холдинга (юридический адрес ОАО перенесен из Минска в Гомель).

Специализация производства сохранилась – выпуск обоев: виниловых на бумажной и флизелиновой основах, гофрированных, водостойких, дуплекс. Основано производство в 1934 году.

В конце 2013 года на предприятии было установлено новейшее обоепечатное оборудование фирмы Stork (Нидерланды), на котором освоено производство современных виниловых обоев на флизелиновой и бумажной основах шириной 530 и 1060 мм, что позволило расширить ассортимент выпускаемой продукции (аналогичное оборудование установлено на обойной фабрике Rasch (Германия).

Преобразования в структуре холдинга были осуществлены с целью оптимизации затрат на управление и производство продукции.

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» входит в состав концерна «Беллесбумпром» и объединяет в себе следующие организации: ОАО «ЦБК-Консалт», ПУП «ЦБК-Картон», ПУП «Минская обойная фабрика», ОАО «Светлогорский ЦКК», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», РУП «Завод газетной бумаги» и имеет филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда».