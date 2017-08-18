ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ФИЛИАЛ «БЕЛКАРТОН» ХОЛДИНГА «БЕЛОРУССКИЕ ОБОИ» ПРЕОБРАЗОВАН В ПУП «ЦБК-КАРТОН»
16:25 18.08.2017

Филиал «Белкартон» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», находящийся в д. Светлый бор Пуховичского района Минской области, стал с 1 августа отдельным юридическим лицом – производственным унитарным предприятием «ЦБК-Картон», входящим в состав холдинга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», предприятие является правопреемником прав и обязанностей филиала «Белкартон», имеет отдельный счет и структуру управления. Вид деятельности организации сохранился – выпуск картона и картонной тары.

На предприятии производится многослойный толстолистовой картон: картона для жестких книжных переплетов, для изготовления отдельных деталей мебели и коробочного картона. Кроме основной продукции изготавливается тара упаковочная и детали из картона. Предприятие является единственным производителем картона для жестких книжных переплетов в Беларуси.

Основные потребители продукции – полиграфические, мебельные предприятия, предприятия, выпускающие молочную продукцию, потребители пиломатериалов.

Продукция реализуется как внутри страны, так и за рубеж. Экспорт в общем объеме реализации составляет примерно 50%.

Кроме этого, юридическое лицо производственное унитарное предприятие «Гомельобои» прекратило свое существование. Управление данным производством теперь осуществляет ОАО «ЦБК-Консалт», входящее в состав холдинга (юридический адрес ОАО перенесен из Минска в Гомель).

Специализация производства сохранилась – выпуск обоев: виниловых на бумажной и флизелиновой основах, гофрированных, водостойких, дуплекс. Основано производство в 1934 году.

В конце 2013 года на предприятии было установлено новейшее обоепечатное оборудование фирмы Stork (Нидерланды), на котором освоено производство современных виниловых обоев на флизелиновой и бумажной основах шириной 530 и 1060 мм, что позволило расширить ассортимент выпускаемой продукции (аналогичное оборудование установлено на обойной фабрике Rasch (Германия).

Преобразования в структуре холдинга были осуществлены с целью оптимизации затрат на управление и производство продукции.

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои» входит в состав концерна «Беллесбумпром» и объединяет в себе следующие организации: ОАО «ЦБК-Консалт», ПУП «ЦБК-Картон», ПУП «Минская обойная фабрика», ОАО «Светлогорский ЦКК», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», РУП «Завод газетной бумаги» и имеет филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда».
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.08.2017
валюта курс
EUR 2.2763
USD 1.9383
RUB 3.2649
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2763 +0.0011
USD 1.9383 +0.0004
RUB 3.2649 -0.0038
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2720 2.2790
USD 1.9370 1.9400
RUB 3.2600 3.2650
подробнее

Конвертация в банках
на 18.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1760
EUR/RUB 69.5500 69.9301
USD/RUB 59.2500 59.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте