За два месяца более 700 обязательств о подаче таможенной декларации оформлено минскими таможенниками в электронном виде.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, такой эксперимент проводится на базе Минской региональной таможни в пункте таможенного оформления «БелАЗ» с 4 июля 2017 года. В эксперименте приняли участие 10 субъектов хозяйствования, обладающих статусом уполномоченного экономического оператора.

Заинтересованные лица направляли обязательства о подаче деклараций в рамках национальной системы электронного декларирования, которые регистрировались в автоматическом режиме.

За счет сокращения времени оформления такого документа срок выпуска товаров до подачи таможенной декларации сократился на 8 минут.