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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ЗА ДВА МЕСЯЦА ОФОРМИЛИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ БОЛЕЕ 700 ОБЯЗАТЕЛЬСТВ О ПОДАЧЕ ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
16:20 18.08.2017
За два месяца более 700 обязательств о подаче таможенной декларации оформлено минскими таможенниками в электронном виде.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, такой эксперимент проводится на базе Минской региональной таможни в пункте таможенного оформления «БелАЗ» с 4 июля 2017 года. В эксперименте приняли участие 10 субъектов хозяйствования, обладающих статусом уполномоченного экономического оператора.
Заинтересованные лица направляли обязательства о подаче деклараций в рамках национальной системы электронного декларирования, которые регистрировались в автоматическом режиме.
За счет сокращения времени оформления такого документа срок выпуска товаров до подачи таможенной декларации сократился на 8 минут.
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