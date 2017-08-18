В консолидированный бюджет Гродненской области за январь-июль 2017 года поступило 1119,4 млн рублей налогов и платежей, выполнение текущего плана доходов составило 111%, в том числе в республиканский бюджет – 450,9 млн рублей (126,4%), местные бюджеты – 668,5 млн рублей (102,5%).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, в разрезе доходных источников наибольший удельный вес занимают поступления акцизов (27,4%, или 306,9 млн рублей), подоходного налога (19%, или 212,9 млн рублей), налога на добавленную стоимость (16,3%, или 182 млн рублей).

В общей сумме поступлений 95,5%, или 1069,3 млн рублей составляют платежи организаций. Субъекты хозяйствования государственного сектора экономики обеспечили 73,8% всех поступлений, организации негосударственного сектора экономики – 21,7%.

Поступления от 16 бюджетообразующих организаций в январе-июле 2017 года составили 607,9 млн рублей, или 54,3% доходов консолидированного бюджета.

От индивидуальных предпринимателей поступило 24,8 млн рублей, физическими лицами внесено в бюджет 25,3 млн рублей, что составляет 2,2% и 2,3% соответственно.