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ЭКОНОМИКА РБ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ВВЕЛ ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ РЯДА БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
16:11 18.08.2017
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России в связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России с 18 августа 2017 года вводит временные ограничения на поставки на территорию России продукции, произведенной некоторыми предприятиями Беларуси.
Как сообщает сайт ведомства, ограничения коснутся следующих предприятий: ОАО «Витконпродукт» (повторное выявление остатков тетрациклина в мясе птицы);
ОАО «Молочные горки» (повторное выявление в питьевом молоке наличия остатков линкомицина);
ОАО «Рогачевский МКК» (повторное выявление в сгущенном молоке наличия остатков линкомицина);
ОАО «Савушкин продукт» (повторное выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков тилозина).
В случае поступления в Россию из Беларуси продукции указанных предприятий, отгруженной до даты введения временных ограничений, решение о пропуске таких грузов будет приниматься в обычном режиме.
Кроме того, в связи с выявлением нарушений требований ЕАЭС и России, с 17 августа введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой следующими белорусскими предприятиями:
СП ООО «Бак» (выявление остатков тетрациклина в крупнокусковых полуфабрикатах из говядины);
СОАО «Беловежские сыры» (выявление остатков салиномицина в сыре);
ОАО «Бобруйский мясокомбинат» (выявление остатков тетрациклина в крупнокусковых полуфабрикатах из говядины);
ОАО «Здравушка-Милк» (выявление в молоке наличия остатков тилозина, ципрофлоксацина);
ОАО «Минский молочный завод №1» (выявление в молоке остатков линкомицина).
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