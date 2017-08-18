За январь-июль 2017 года организациями малого предпринимательства уплачено в бюджет Гродненской области 124,1 млн рублей, что составляет 11,1% консолидированного бюджета региона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам Беларуси, основными платежами, уплаченными в бюджет организациями малого предпринимательства, являются: налог на добавленную стоимость – 43,4 млн рублей, или 35%; подоходный налог – 26,2 млн рублей, или 21,1%; налог при упрощенной системе налогообложения – 16,3 млн рублей, или 13,2%; налог на прибыль – 13,9 млн рублей, или 11,2%.

В Гродненской области на 1 августа 2017 года к организациям – субъектам малого предпринимательства относится 8089 юридических лиц, из них микроорганизации составляют 89,1%, малые организации – 10,9%.