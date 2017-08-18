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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ МЯСО-МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПУСКАЛИ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЛОКАЛЬНЫХ НПА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
15:55 18.08.2017

Результаты проверки, проведенной органами прокуратуры Брестской области, свидетельствуют, что предприятия мясо-молочной отрасли принимают определенные меры по исполнению требований законодательства о борьбе с коррупцией.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, вместе с тем данная работа не всегда осуществляется на должном уровне, что способствует совершению коррупционных правонарушений, в том числе в сфере распоряжения финансовыми ресурсами предприятий.

В ОАО «Брестский мясокомбинат» безвозмездная (спонсорская) помощь предоставлялась на цели, не предусмотренные законодательством, а также без определения вида товаров (работ, услуг), на которые она будет истрачена.

ОАО «Брестский мясокомбинат» и ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» не обеспечили должного контроля над целевым использованием предоставленной безвозмездной (спонсорской) помощи, о чем свидетельствует непоступление либо несвоевременное поступление отчетов ее получателей, что может способствовать совершению коррупционных и экономических преступлений.

Организации мясо-молочной отрасли допускали отдельные нарушения законодательства и локальных нормативных правовых актов при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств.

Например, при осуществлении закупок технологических установок ОАО «Брестский мясокомбинат» вместо конкурентных процедур применило процедуры закупок из одного источника, что явилось основанием для привлечения прокуратурой Брестской области виновных должностных лиц данного общества к административной ответственности.

ОАО «Березовский сыродельный комбинат» допускались факты выбора победителя процедуры закупки до окончания срока приема предложений, что свидетельствует о формальном проведении процедур закупок. Этим обществом также не было обеспечено надлежащее проведение квалификационного отбора, что подтверждается фактом допуска к процедуре закупок участников, не подтвердивших свои технические и экономические возможности.

Отдельные нарушения законодательства допускались организациями мясо-молочной отрасли области при использовании бюджетных средств, предоставленных им в качестве государственной поддержки. ОАО «Брестский мясокомбинат», ОАО «Барановичский молочный комбинат» несвоевременно возвратили часть бюджетной ссуды, что явилось основанием для применения к ним штрафных санкций. Указанные нарушения стали возможны ввиду недостаточного контроля со стороны членов наблюдательного совета этих акционерных обществ за соблюдением законодательства в названной сфере.

Прокуратура Брестской области внесла представление ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром».

Всего по актам прокурорского надзора к различным видам ответственности привлечен 21 человек.
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