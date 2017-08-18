В Минске планируется создать единый городской центр занятости, об этом в интервью «СБ Беларусь сегодня» заявила начальник управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Татьяна Кудевич.

Сейчас в Минске 5 подразделений службы занятости, с сентября обособленных профильных структур лишатся два района.

Новый формат работы с населением вводится без шумихи, в рабочем порядке. Недавно управление занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома проинформировало: с 1 сентября для регистрации в качестве безработных, получения содействия в поиске работы, обучении нужно будет обращаться уже не в районные и межрайонные отделы трудоустройства, а в отделы обслуживания граждан №№1, 2 и 3 — согласно территориальной принадлежности.

При этом райотделы «Заводской» и «Фрунзенский» ликвидируются. Словом, налицо очередная оптимизация службы. И это вполне логично, если обратиться к официальной статистике: уровень зарегистрированной безработицы на конец июня составил в городе всего 0,4% от численности рабочей силы (тогда как в целом по стране — в два раза больше). Речь о 4,3 тысячи человек.

«Сейчас в городе 5 отделов, один из них, Заводского района, совсем небольшой. После оптимизации в Минске будет три крупных равнозначных отдела по обслуживанию граждан. При принятии решения были учтены различные аспекты, в том числе транспортная доступность отделов. В целом же с сентября для граждан ничего принципиально не изменится — в укрупненных подразделениях они смогут получить весь необходимый комплекс услуг», — сказала Т. Кудевич.

Разместить единый городской центр трудоустройства планируется в здании по улице Берестянской, 20. Работы по перепрофилированию строения пока не начинались.

В отдаленной перспективе, по словам Т. Кудевич, минчан ожидает еще один сюрприз — вместо трех межрайонных отделов по трудоустройству появится общегородской. Впервые подобные планы были озвучены в начале прошлого года. Тогда председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович заявила: есть предложение передать комитету здание по улице Берестянской, 20, чтобы по этому адресу начал работу единый городской центр занятости. Но прежде следует провести реконструкцию и объект переоснастить. Предполагалось, что на новом месте могут быть оборудованы залы для самостоятельного изучения предлагаемых вакансий, кабинеты для индивидуальной работы с гражданами, аудитории для обучающих занятий и тренингов.

Еще раньше минчанам была предложена альтернатива личному обращению в службу занятости. Единый общегородской банк вакансий доступен для всех, у кого есть интернет. Для остальных с марта работает горячая телефонная линия по вопросам трудоустройства: любой может позвонить по телефону (8–017) 369–88–29 и получить консультацию по имеющимся в городе вариантам. Пока, правда, не реализована другая идея — регистрации граждан в качестве безработных в режиме онлайн, подобная практика была «подсмотрена» специалистами комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома в Швеции. И все же куда больше тревожит другое: до сих пор не удается преодолеть негативную тенденцию, когда число принятых на работу в столице меньше числа уволенных. В июне это соотношение составило 80,5%.

С сентября жителям Первомайского, Советского, Центрального районов необходимо обращаться в отдел обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69, тел. 266–24–70); жителям Октябрьского, Московского, Фрунзенского районов — в отдел обслуживания граждан №2 (пр–т. Любимова, 14, тел. 201–89–50); жителям Заводского, Ленинского, Партизанского районов — в отдел обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32, тел. 245–69–13).