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ЭКОНОМИКА РБ


ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ БУДЕТ СОЗДАН В БЕЛАРУСИ К 1 СЕНТЯБРЯ
15:45 18.08.2017

Фармацевтический холдинг будет создан в Беларуси к 1 сентября, сообщает агентство «Минск-Новости».

«В соответствии с указом №278 мы сейчас ликвидируем департамент фармацевтической промышленности и параллельно до 1 сентября создаем новую структуру — холдинг по производству фармацевтической продукции, — сказал заместитель директора департамента фармацевтической промышленности — начальник управления экономики и маркетинга Министерства здравоохранения Беларуси Виктор Шеин.

Холдинг организуется на базе департамента фармпромышленности, сотрудники которого и будут трудиться в холдинге.

В его структуру войдут как производители, так и дистрибьюторы фармацевтической продукции различных форм собственности. В составе холдинга однозначно будут госпредприятия. Уже изъявили желание вступить в холдинг 6 производителей иных форм собственности и 3 крупных частных дистрибьютора.

«Мы будем предлагать всем игрокам фармрынка вступить в холдинг. Но упрашивать не будем. Одно из условий вступления — высокая гарантия качества производства. Я не смогу продвигать товар, если у меня будут сомнения по его производству. Субъект должен будет раскрыть передо мной все карты, и только тогда я пойму, куда ему нужно двигаться, что изменить на производственных площадках, на какие рынки выходить», — отметил В. Шеин.

В настоящее время в Беларуси насчитывается 35 производителей лекарственных средств. Холдинг будет содействовать консолидации их деятельности на внутреннем рынке и эффективному продвижению белорусских лекарств за рубеж.

В. Шеин отметил, что некоторые отечественные фармпредприятия производят ряд аналогичных позиций и конкурируют между собой как на внутреннем, так и на внешних рынках. Из-за этого снижается доходность предприятий и валютная выручка государства в целом. С созданием холдинга будут найдены схемы и механизмы для разведения номенклатуры: кто и что будет производить, в каком количестве и для каких рынков сбыта.

Также холдинг будет помогать предприятиям, вошедшим в его структуру, сертифицировать производственные площадки по условиям GNP, чтобы продавать продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья.

«Наша задача — обеспечить внутренний рынок эффективными, качественными и дешевыми лекарствами, которые по своему действию ничем не отличаются от импортных аналогов, и с высокой доходной составляющей реализовывать продукцию на внешних рынках», — подчеркнул В. Шеин.
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