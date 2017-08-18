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ЭКОНОМИКА РБ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОТМЕНИЛ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ В РОССИЮ ПРОДУКЦИИ ДВУХ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
15:36 18.08.2017
Россельхознадзор с 18 августа 2017 года отменяет временные ограничения на поставки в Россию говядины и говяжьих субпродуктов с предприятия Минской области ООО «Велград», а также на поставки сыра и масла ОАО «Пружанский молочный комбинат».
Как сообщает сайт ведомства, такой шаг сделан с учетом результатов анализа материалов, а также гарантий, представленных Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, по факту расследования причин выявления нарушений требований Евразийского экономического союза и России.
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