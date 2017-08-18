Россельхознадзор с 18 августа 2017 года отменяет временные ограничения на поставки в Россию говядины и говяжьих субпродуктов с предприятия Минской области ООО «Велград», а также на поставки сыра и масла ОАО «Пружанский молочный комбинат».

Как сообщает сайт ведомства, такой шаг сделан с учетом результатов анализа материалов, а также гарантий, представленных Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, по факту расследования причин выявления нарушений требований Евразийского экономического союза и России.