Суд Фрунзенского района Минска постановил приговор по уголовному делу по обвинению управляющего ООО «Футбольный клуб «Сквич» П-ва В. в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.210, ч.2 ст.17 ч.3 ст.424, ч.3 ст.424 УК и его заместителя П-ва П. в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.17 ч.3 ст.424, в ходе строительства клубом многоэтажных жилых домов в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, приговором суда обвиняемый П-в В. признан виновным в завладении имуществом, совершенным должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, повторно, в особо крупном размере и на основании ч.4 ст.210 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Он же признан виновным в умышленном вопреки интересам службы совершении должностным лицом из корыстной и иной личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным интересам, а также тяжкие последствия (злоупотребление служебными полномочиями) и на основании ч.3 ст.424 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

В соответствии с ч.2 ст. 72 УК по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Обвиняемый П-в П. признан виновным в умышленном вопреки интересам службы совершении должностным лицом из корыстной и иной личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным интересам, а также тяжкие последствия (злоупотребление служебными полномочиями) и на основании ч.3 ст.424 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в Минский городской суд в установленном законодательством порядке.