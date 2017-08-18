РУП «Белмедпрепараты» планирует в ближайшие годы выпустить ряд новых лекарственных средств для лечения сахарного диабета, онкологических заболеваний и СПИДа, передает агентство «Минск-Новости».

Так, к 2020 году начнется производство инсулинов в картриджной форме.

«Мы подошли к революции в области инсулинотерапии граждан. В ноябре закупаем машину по производству инсулина в картриджной форме и начинаем освоение нового продукта. Надеюсь, что к 2020 году сможем обеспечить белорусов этим лекарством», — заявил генеральный директор предприятия Павел Коховец.

Гендиректор также рассказал, что сейчас завершается экспертиза проекта по производству твердых лекарственных форм в таблетках и капсулах, которые относятся к цитостатикам. Они предназначены для лечения онкологических заболеваний.

«Мы уже производим эти продукты в экспериментальном цехе. Но чтобы получить возможность экспортировать их, пошли на создание проекта производства на предприятии. Если все будет хорошо, то уже в конце года начнем процедуру закупки оборудования, которое стоит порядка 10 млн долларов. Активно выйдем на рынок с этими продуктами к 2020 году», — пояснил он.

В ближайшее время на предприятии планируют также существенно нарастить выпуск мазей и свечей, для чего проектируется новое производство. Ведется и реконструкция производства инфузионных препаратов.

В проекте — выпуск антиретровирусных средств, которые используются для лечения больных СПИДом.

«Завершаем строительные работы цеха в Скиделе по выпуску антиретровирусных препаратов. Этот проект реализуем совместно с индийской стороной», — отметил П. Коховец.