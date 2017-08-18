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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5%
14:48 18.08.2017
В январе–июле 2017 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 247,8 млн тонн грузов, или 103,3% к январю–июлю 2016 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, грузооборот составил 76 млрд тонно-километров и по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличился на 5,1%.
Услугами пассажирского транспорта в январе–июле 2017 г. воспользовалось 1128,9 млн человек, или 95,6% к аналогичному периоду прошлого года. Пассажирооборот составил 14,1 млрд пассажиро-километров, или 100,9% к уровню января–июля 2016 г.
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